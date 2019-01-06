وزير الأوقاف يشيد ببسالة الضابط الشهيد بعزبة الهجانة

أشاد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ببسالة ضابط الشرطة الشهيد الذي لقي ربه (عز وجل) أثناء محاولة تفكيك عبوة بدائية داخل حقيبة مخفاة بسطح عقار بعزبة الهجانة في مدينة نصر.



كما أشاد وزير الأوقاف، في بيان مساء أمس السبت، بأحد رواد مسجد (الحق) بعزبة الهجانة، والذي قام بإبلاغ قوات الشرطة عن وجود الجسم الغريب الذي انفجر أثناء محاولة الضابط الشهيد تفكيكه، وذلك "في ضوء الفهم الصحيح للدين ولمفهوم المواطنة المتكافئة وأن أمن الوطن وأمن جميع أبنائه أمر غير قابل للتفرقة ولا للتجزئة".

