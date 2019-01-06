» "آل الشيخ": هذا أكثر ما أحزنني في الفترة الأخيرة

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أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، أن أكثر ما أحزنه خلال الفترة الماضي هو تعرضه للإساءة.
وأوضح "آل الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر": "مهما وصلنا من اختلاف وعدم تطابق في وجهات النظر، أنا أتمنى تنتقدوني ليل نهار، معنديش مشكلة، لكن لا يصل الموضوع إلى الإساءه، وهذا الموضوع غير من قناعاتي". 
وتابع: "تلقيت عرضًا لشراء بيراميدز، وأجَّلت البت في العرض حتى موعد مباراة الأهلي، لأثبت وجهة نظري وما تعرضت له ظلم، وما تعرض له كل مشجع أهلاوي، ولكل محب لكرة القدم في الوطن العربي". 
وعلق المستشار تركي آل الشيخ، على مباراة النادي الأهلي وبيراميدز، التي فاز فيها الأخير بهدفين مقابل هدف.
وأضاف آل الشيخ، أنه كان لديه الكثير من التحفظات على أداء فريق بيراميدز في الشوط الأول، لكن الأمر تغير كثيرًا في الشوط الثاني، متابعًا: "مدرب الفريق فاجأني كثيرًا بتغييراته في الشوط الثاني، وكنا يجب أن نحقق فوزًا مريحًا في الشوط الثاني".
وعما أُثير عن تدخله في عمل حسام حسن، المدير الفني للفريق، قال: "أنا أعطيه نصائح وهو عنده الضوء الأخضر يأخذها أو لا يأخذ بها". 
وأكد تركي آل الشيخ، أنه سيعتمد على مصر بصورة كبيرة، في الفترة المقبلة، موضحًا أن فيها جانبا فنيا ثقافيا وترفيهيا كبيرا يمكن الاستفادة منه، مضيفًا أنه سيزور مصر للاتفاق مع مؤسسة تابعة لإعلام المصريين، فيما يخص الكثير من الجوانب الترفيهية. 
وتابع: "أنا أتشرف بأي مكان يوليني إياه خادم الحرمين الشريف وولي العهد، فصناعة الترفيه تلقى اهتمامًا كبيرًا من ولي العهد، في ظل المملكة الجديدة التي تهتم بمواطنيها والمقيمين فيها، بعد أن كانت مهملة طوال السنوات الماضية"، مشيرًا إلى أنه يدرس بيع نادي بيراميدز، لرجل أعمال خليجي.
وتابع آل الشيخ: "كنت منتظرًا مباراة الأهلي، لأثبت صحة وجهة نظري، ويوم 8 يناير إن كان العرض مفيدًا بالنسبة لي قد أبيع النادي"، موضحًا: "مشكلتي ليست مع النادي الأهلي، لكن مع بعض أعضاء مجلس إدارته، وتحفظي على الطريقة التي يُدار بها النادي".

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