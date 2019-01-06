رسالة هامة من مفتي الجمهورية للمصريين بعد حادث الهجانة

06 يناير 2019 - 01:40 ص

دعا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، السبت، المصريين جميعًا إلى الوقوف حصنًا منيعًا أمام جماعات الإرهاب التي تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار الوطن وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.



وأدان المفتي، في بيان، في الساعات الأولى من صباح الأحد، حادث عزبة الهجانة في مدينة نصر، الذي أسفر عن استشهاد ضابط شرطة أثناء محاولة تفكيك عبوة بدائية داخل حقيبة مخفاة بسطح عقار، وتوجه بخالص العزاء إلى أسرة الشهيدة، داعيًا الله أن ينزله منازل الشهداء الأبرار، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يحمي البلاد والعباد من كيد الخائنين.



وشدد المفتي على أن الإسلام ترك الناس على أديانِهم وسمح لهم بممارسة شعائرهم داخل أماكن عبادتهم ليس ذلك فحسب بل إن التشريع الإسلامي ضمن لهم أيضًا سلامة كنائسهم ومعابدهم فحرَّم الاعتداء عليها بل ذهب الإسلام لما هو أبعد من ذلك، حيث أمر بإظهار البر والرحمة والقسط في التعامل مع المخالفين في العقيدة

