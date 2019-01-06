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"عكاشة": الشعب المصري مريض و"السيسي" هو الطبيب

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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس السيسي هو الطبيب، والشعب المصري المريض، موضحا إنه عندما جاء الرئيس السيسي إلى الحكم وجد أمامه مريضا بين الحياة والموت في غرفة الإنعاش.
وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن الرئيس السيسي كطبيب كان أمامه إما أن يعطي لمريض مسكنات أو يفتح الجرح، مضيفا أن الرئيس كان جريئا وهو اجراء جراحة عاجلة لاستئصال المرض، معتبرا أن مصر تمر بمرحلة ما بعد العملية الجراحية.
ولفت إلى أنه لو خرج للمشاهدين وقال لهم أن الدولة تنفذ مجمعات صناعية توفر 4000 آلاف مصنع مثلماا يفعل الإعلاميين، "هتقولولي يا جدع بطل نصب".


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