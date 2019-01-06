التفاصيل الكاملة لاستشهاد ضابط أثناء فحصه لعبوة ناسفة

علق الإعلامي عمرو أديب، على اعلان وزارة الداخلية استشهاد ضابط أثناء فحصه عبوة ناسفة بجوار كنيسة بمدينة نصر، قائلا: "ربنا يرحمه.. ضحى بحياته عشان نعيش".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "حكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن إمام مسجد هو من أبلغ عن العبوة الناسفة لينقذ إخوانه الأقباط، مضيفًا: "المصريين لُحمة واحدة، ومحدش يقدر يفرق بينهم.. إمام مسجد هو من أنقذ الأقباط".

