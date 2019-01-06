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محمد صبحي يهاجم محمد رمضان بضراوة بسبب أغنيته الجديدة

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محمد رمضان ومحمد صبحي
محمد رمضان ومحمد صبحي

أحمد عادل شعبان

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محمد رمضان

شن الفنان محمد صبحي هجومًا شرسا على الفنان محمد رمضان بسبب أغنيته الجديدة المسماة "مافيا" ، واصفًا إياها بـ"العشوائيات".

وقال "صبحي" في مداخلة مع برنامج "بالورقة والقلم" - المذاع على قناة "تن" الفضائية: "أطالب الدولة بتشجيع المسرح والسينما والأغنيات التي تواجه هذه العشوائيات وتضبط أخلاق المصريين".

وأضاف: "الفن قد يكون هدامًا وقد يكون عاملًا من عوامل البناء ، وبالتالي يجب الحصول على هدنة مدتها 3 سنوات للتخلص من الفن الهابط ووضع تصور لنوع جديد من الفن يناسب المشاهدين".



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