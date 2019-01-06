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عضوة الكونجرس الأمريكى الفلسطينية تزيل إسرائيل من خريطة مكتبها

عرب وعالم

طليب
طليب

عمرو محمد_متابعات

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أقدمت رشيدة طليب، أول امرأة من أصل فلسطيني تنتخب عضوًا في الكونجرس الأمريكي، بتغيير على خريطة مكتبها في الكونجرس بواشنطن العاصمة، إذ حذفت إسرائيل واستبدلتها بفلسطين.

فبعد أن أدت طليب، وهي ديمقراطية من ميشيغان، اليمين أمام الكونجرس، الخميس الماضي، لاحظت مراسلة موقع "بزفيد" الإخباري الأمريكي، التي كانت تقوم بجولة في مكتب طليب الجديد،"تغييرًا طفيفًا" على الخريطة المعلقة بمكتبها.

وكشفت إحدى الصور التي نشرتها المراسلة على حسابها بـ"تويتر" عن أنه وضع ورقة لاصقة بالقرب من موقع إسرائيل على الخريطة، وكتب على الورقة كلمة "فلسطين"، مصحوبة بسهم يشير إلى موضع إسرائيل.

وكانت طليب استهلت مهامها بالتوعد ببدء إجراءات إقالة الرئيس دونالد ترامب الذي وصفته بعبارة مشينة، قبل أن يرد عليها بتغريدة أول أمس.



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