تعليق نارى من "أديب" على هزيمة الأهلى أمام بيراميدز

06 يناير 2019 - 10:46 ص

عقب الإعلامي عمرو أديب على هزيمة نادي الأهلي أمام نادي بيراميدز قائلاً: "مباراة قمة، والدوري المصري أصبح فيه منافسة: متسائلا: "هل أعجب مشجعو نادي الأهلي بمستوى فريقهم؟".

واستنكر في برنامجه "حكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر" الهجوم على اللاعب عبد الله السعيد، معقبًا: لاعب محترف بتهاجموه ليه، كان حد اتكلم في اللي دفعتوه لرمضان صبحي، والأهلي عشان المبادئ ساب عبد الله السعيد"، معتبرًا أن هدفه كان "مسألة قدرية".

تابع أديب قائلاً: إن كل ما يهمه هو أن يفوز نادي الزمالك بالدوري، مستطردًا: "آخر مرة فزنا بالدوري كنت بشعر "عكس الصلع"، والآيفون كان لسه مطلعش".

وفاز بيراميدز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، على استاد دار الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات القلعة الحمراء في بطولة الدوري العام.