» آل الشيخ: هذه حكاية "السعيد" وتلقيت عرضًا لبيع بيراميدز

06 يناير 2019 - 10:50 ص

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومالك نادي بيراميدز، المستشار تركي آل الشيخ، أنه تلقى عرضا مغريا لبيع نادي بيراميدز من مستثمر خليجي وإنه من المقرر البث في ذلك الموضوع يوم 8 يناير.

وقال آل شيخ، في اتصال هاتفي، مع عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، على شاشة أم بي سي مصر: «تلقيت عرضا مغريا لشراء بيراميدز، ولكن أجلته حتى الرابع من يناير (موعد مباراة الأهلي) لأثبت شىء ما، وهناك جلسة يوم 8 يناير لحسم الأمر».

وعن ضم اللاعب عبدالله السعيد، لصفوف بيراميدز، قال: «أعطيت كلمة لعبدالله السعيد، وكلمتي كالسيف أنفذها برقبتي»، ونفي ما تردد أنه كان السبب في قيد عبدالله السعيد، قائلا: «وجهوا السؤال لاتحاد كرة القدم، فمصر دولة عظيمة، ودولة مؤسسات».

وأكد أن خلافه مع النادي الأهلي لم يكن مع القلعة الحمراء أو جماهيرها، ولكن مع أشخاص في الإدارة، لافتا أن أعضاء مجلس إدارة الأهلي يديرون النادي بطريقة غير صحيحة ولا يلتزمون بوعودهم، قائلاً: «الأهلي هو عشقي القديم والأول، سأكون سعيدا لو فاز الأهلي بالدوري المصري، وأن الأهلي مكانه في كأس العالم للأندية التي تشتاق إليه».



