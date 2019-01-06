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مدير الكرة بالأهلى:

نواجه اتحاد أندية ونعيش أجواء ليس لها علاقة بالكرة

الرياضة

الاهلي
الاهلي

عمرو محمد

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نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، الأنباء التي ترددت خلال الفترة الأخيرة بشأن جمع مؤمن زكريا لاعب الفريق متعلقاته تمهيدًا للرحيل عن القلعة الحمراء، مؤكدًا أن النادي يعيش أجواء غريبة خلال الفترة الحالية.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات لقناة "الأهلي": "لتحليل الموقف، نعيش حالة يجب تقييمها بشكل جيد، وفترة غير مستقرة تتردد خلالها أنباء مغلوطة هنا وهناك عبر وسائل الإعلام، وهذا الوضع طبيعي في الفترة الحالية".

وأضاف: "ما تردد (حول جمع مؤمن متعلقاته يوم السبت للرحيل عن الأهلي) ليس له من أساس للصحة، قام اللاعب بتجديد عقده مع الأهلي لمدة ثلاثة أعوام ونصف، والمشاركة الفنية من عدمها تعود للمدير الفني".

وأكد مدير الكرة بالأهلي أن مؤمن زكريا سينتظم في تدريبات الفريق بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: "من يفكر في مصلحته الشخصية ليس له مكانا في الأهلي، النادي أكبر من أي شخص، الأمر بسيط".

وأكمل: "مارتن لاسارتي استلم مهمة الفريق مؤخرًا، وبالتالي يحتاج رؤية جميع اللاعبين من أجل تقييمهم بشكل جيد، لكن المدرب لن يحتاج لفترة طويلة حيث قام بتحليل المواقف جيدًا وعرف شخصية اللاعبين سريعًا".

وتابع عبدالحفيظ: "هناك ارتباطات كثيرة هذا الموسم ومباريات متلاحقة في ظل إصابة مجموعة كبيرة من اللاعبين في مراكز مؤثرة، وعلى الجماهير أن تستوعب أن الأمر ليس سهلا، حتى يعود الفريق لمستواه تدريجيًا".

وأوضح: "نعيش حاليًا أجواء صعبة وغريبة ليس لها علاقة بكرة القدم، حيث نواجه اتحاد أندية، على الجميع أن يعلم هذا الأمر، وبالتالي يجب أن تتحد كل من الإدارة والجهاز الفني والجماهير معًا لمواجهة هذه الأمور".

وأتم مدير الكرة بالأهلي قائلا: "قمنا بتدعم الفريق بصفقات قوية خلال الفترة الماضي، الأهلي نادي كبير ولن نبخل عليه سواء بأموال أو جهد، على الجماهير أن تتحلى بالصبر على الفريق، وسيعود الأهلي من جديد".

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