  • الأحد 06 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:52 ص
بحث متقدم
كنيسة

أول صور للإرهابى مفجر كنيسة مدينة نصر

شيرين

"حبيب" ينشر وثيقة تدين والد تامر أمين دفاعًا عن شيرين

الإعلامي عمرو أديب

تعليق نارى من "أديب" على هزيمة الأهلى أمام بيراميدز

القوى العاملة توافق على قانون انتخاب ممثلي العمال في الشركات

الإثنين إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

الضابط الشهيد

أول صور للضابط الشهيد فى تفجير كنيسة مدينة نصر

قداس الميلاد

قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح

الإعلامي عزمي مجاهد

مجاهد: "هبلغ عن ابني لو إرهابي"

صلاح وميسي

برشلونة يكلف "ميسي" بإنهاء صفقة "صلاح"

تركي آل شيخ

آل الشيخ:" الأهلى عشقى وأتمنى أن يستفيق من كبوته"

الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة

رسميًا.. وقف نقيب الصيادلة بقرار المحكمة

مفاجأة "الشيشة" تسبب "السمنة والسكر"

الصفحة الأخيرة

الشيشة
الشيشة

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يكشف مفاجأة عن "الوسط الفني"

#

ريهام سعيد تعترف على الهواء إصابتها بهذا المرض

#

صلاح يفاجيء ليفربول بطلب صادم

#

نفى مدخني الشيشة إلى الصحراء

أظهرت نتيجة أبحاث جديدة أن تدخين الشيشة لا يؤثر فقط علي الجهاز التنفسي بل اتضح أنها أيضًا تؤدي للإصابة بالسكر وتسبب زيادة الوزن.

الدراسة التي أعدها خبراء من كلية الطب في "Brighton and Sussex " ببريطانيا كشفت عن أن من يدخنون الشيشة هم أكثر عرضة ليصابوا بالنوع الثاني من داء السكري، مقارنة بغير المدخنين، موضحة أن جلسة واحدة من استنشاق الشيشة أسوأ بكثير من تدخين علبة كاملة من السجائر، وفق "لها".

الدراسة التي نشرتها صحف بريطانيا على غرار Daily Mail وThe Telegraph شملت عينة من 9840 مشاركاً يضمون 6742 شخصًا من غير المدخنين، إلى جانب 976 ممن دخنوا في وقت سابق، فضلاً عن 864 من مدخني السيجارة سابقاً و1067 من مدخني الشيشة سابقاً و41 من مدخني الشيشة والسجائر.

لقد ارتبطت السمنة، ومتلازمة التمثيل الغذائي، والسكري، وداء الدهون في الدم بشكل إيجابي مع تدخين الشيشة، بينما ترتبط بشكل سلبي بتدخين السجائر.

البروفيسور Gordon Ferns ، وهو أحد المشاركين في الدراسة، أكد أن جلسة واحدة من تدخين الشيشة تعادل تدخين علبة كاملة من السجائر، كما أن حجم السموم التي تدخل الصحة قد تكون بعدد أكبر.

ويقول الخبراء أيضًا إن السبب الذي يجعل الشيشة تتسبب بالسمنة والسكري ناجم عن إحداثهاً تفاعلاً التهابيًا في الجسم، ويؤدي هذا التفاعل في الجسم إلى جعل بعض الأنسجة مقاومة للمفعول الذي يؤديه هرمون الأنسولين المسئول عن ضبط السكر في الدم، ومن المحتمل أيضًا أن تكون النرجيلة مرتبطة بعادات تؤدي إلى زيادة الوزن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة "الشيشة" تسبب "السمنة والسكر"
» آل الشيخ: هذه حكاية "السعيد" وتلقيت عرضًا لبيع بيراميدز
» الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لـ"سموحة"
» غائبة عن الوعى لمدة 10 سنوات.. وتلد
» ابنة ترامب تنشر أول صورة لحبيبها "العربي" في البيت الأبيض
» وقوف المرأة عارية في المنام "عداوة"
» "أنغام" ترفع دعوى قضائية ضد طليقها.. تعرف على السبب
» حقيقة اغتيال الفنان التركي "مهند"
» الزمالك يعقد مؤتمرًا لتقديم مهاجمه الجديد للإعلام
» استقالة كبير موظفى البنتاجون
» انخفاض في حالة الطقس والصغرى تسجل 9 درجات

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول