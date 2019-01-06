برلمانى يطالب بتضافر الجهود لنجاح مبادرة "حياة كريمة"

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النائب محمد بدوى دسوقي عضو مجلس النواب
النائب محمد بدوى دسوقي عضو مجلس النواب

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أكد النائب محمد بدوى دسوقي، عضو مجلس النواب أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي، مبادرة إنسانية تتطلب تضافر كل الجهود والجهات من أجل نجاحها وتوفير حياة كريمة تليق بالمصريين تحقيقًا لمبادئ الدستور التي تنص على تحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين وتخفيف الأعباء عن الفقراء.

وأوضح بدوي، أن وزارة التضامن يقع عليها العبء الأكبر فى تحديد القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا لمساعدتهم في كل أنحاء الجمهورية حتى توجه المبادرة لمستحقيها ويستفيد منها أكبر عدد ممكن من المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

وأكد بدوى ضرورة مشاركة المؤسسات المجتمعية وكل رجال الأعمال وأصحاب المشروعات فى المبادرة مع الحكومة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، مضيفًا أن مفهوم الحياة الكريمة لا يجب أن يقتصر على المأكل والمشرب والمسكن فقط ولكن توفير نظام تعليم جيد ومواصلات لائقة آمنة وأيضًا نظام صحي لائق وهذا يتحقق بالمشاركة وإتقان العمل وسرعة تطبيق القوانين بجانب مشاركة المؤسسات ورجال الأعمال فى التمويل.

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