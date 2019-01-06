علاء مبارك لـ«مغرد» أتهمة بسلب كل شئ بالبلد: «افتراء بعيد عنك»

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علاء مبارك: تلقيت إخطارًا بإخلاء كبائن العائلة فى المنتزه

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مصر

مبارك

علاء

دخل علاء مبارك في سجال مع المتابعين لة علي حسابة الخاص بـ"تويتر" بعدما أعلن خلال تغريدة لة بإخلاء الكبائن الخاصة بعائلته بالقوة من قبل القوات الجبرية بمنطقة المنتزة بالإسكندرية.

فقد هاجمة احد المتابعين ووجه لة رسالة قاسية قال فيها: "انته مسبتوش حاجه في البلد مخدتوش منها حتي الكبائن"

فيما رد علاء بقولة: "افتراء بعيد عنك".

في الوقت الذي وجة الي أخر رسالة قائلًا: "يوماً لك ويوم عليك من أعمالكم سلطت عليكم نسيت فندق كتراكت بتاع أسوان لما حبيت تبقي شريك إجباري وبعدين صاحب الفندق رفض وتم إيقافه اكتر من 15 سنة حتقولي كداب حأقولك الرجل بدأ إكمال بناء الفندق بعد الثورة.

ورد عليه علاء بقولة: "صح بداء عشان انا شاركته اجباري بعد 2011"

فيما وصفقة اخر بالمناضل حيث قال لة :" انا حاسس انا عايز اعيط..المناضل علاء مبارك"، قبل أن يرد علاء بقولة: "أرجوك دموعك غالية ".

وكان علاء مبارك قد نشر تغريدة من بضعة دقائق قال فيها: " اخلاء كبائن في المنتزة بالقوة الجبرية ،هل يمكن إنهاء خلاف قانوني مازال منظور امام المحاكم !وصلني خطاب من اللواء شيرين العداس مدير منطقة قصر المنتزة ، يخطرني بإلغاء ترخيص كابينة لي ورجاء سرعة إخلاء الكابينة والا سيتم الاخلاء الجبري للوحدة!طيب ننتظر المحكمة طيب الف مبروك عليكم".


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