ننشر تفاصيل اتهام محامي بالرشوة لإنقاذ رقبة شقيقه من الإعدام

06 يناير 2019 - 03:05 م

ننشر تحقيقات نيابة جنوب القاهرة الكلية تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام في واقعة دفع محامٍ رشوة لتسجيل شقيقه بدفتر مستشفى القصر العيني للهروب من قضيه قتل.

وأدلى المتهمون الثلاثة أمام أشرف الأزهري وكيل النيابة بتعريفات تفصيلية وهم كل من "ج.م" موظف بالمستشفى و"م.ا" كاتب شئون إدارية بالمستشفى بعرضهم مبلغ 2000 جنيه على "ع.ا" موظف أرشيف ورقي والدفاتر الخاصة بدخول وخروج المرضى بمستشفى القصر العيني، على سبيل الرشوة مقابل إثبات بيانات شخص يدعى "مبارك .إ.ح" في دفتر المرضى بتاريخ 14 مايو 2015 وإعطائهم شهادة معتمدة بذلك.

وكما اعترف المحامي شقيق "مبارك .ا" أنه عرض مبلغ الرشوة لتبرئة المتهم من قضية قتل في محافظة قنا وأنه عرض على الموظف 1000 جنيه من أصل 2000 جنيه.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من "عادل.ا" موظف أرشيف بمستشفى القصر العيني ومقيم بالخليفة بالقاهرة بعرض رشوة عليه 2000 جنيه من موظفين اثنين بالمستشفى مقابل إثبات بيانات شخص بها.

وبتكثيف التحريات وبالفحص والتبين أسفرت الجهود عن صحة الواقعة وقيام المتهمين بعرض المبلغ المالي مقابل التلاعب بدفتر تردد المرضى بالمستشفى.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وبرفقتهم محامٍ شقيق المتهم، وأمرت النيابة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.