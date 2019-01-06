من «النواب» لـ«التموين»: أوقفي الحذف العشوائي للمواطنين

06 يناير 2019 - 05:40 م

طالب برلمانيون، وزارة التموين، بسرعة إعادة المواطنين الذين تم حذفهم من البطاقات التموينية خلال عمليات التحديث التي قامت بها الوزارة مؤخرًا لمنظومة التموين، لا سيما أن غالبية من تم حذفهم مستحقون للدعم بالفعل، ويمتلكون المستندات والأدلة التي تؤكد ذلك.

وخلال الفترة الماضية، عبر العديد من مستحقي الدعم عن غضبهم إزاء حذفهم من البطاقات التموينية، إذ قالوا إن الحذف لا يستند لأية مبررات منطقية، إذ تتم عملية الحذف «بشكل عشوائي»، على حد قولهم.

البدري أحمد ضيف عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة لوزير التموين الدكتور علي مصيلحي، بشأن حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين على الرغم من أحقيتهم في الحصول على السلع المدعومة، مشددًا على ضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين لتفادى حذف المستحقين.

وطالب «ضيف»، وزارة التموين بالاستفادة بقاعدة البيانات وخرائط الفقر الموجودة لدى وزارة التضامن لحين الانتهاء من قاعدة البيانات الشاملة، لافتًا إلى امتلاك التضامن قاعدة بيانات لـ32 مليون مواطن بشأن تطبيق مشروع قانون تكافل وكرامة وعلى التموين أن تستفيد من هذه المعلومات الدقيقة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية الانتهاء من قاعدة البيانات حتى يصل الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مشيدًا بمبادرة الرئيس الوطنية بشأن توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا والتي تهدف للتنسيق بين الوزارات والهيئات والمؤسسات والمجتمع المدني لتوفير حياة كريمة لمحدودي الدخل على مستوى الجمهورية وهذا الأمر لكي يتم تفعيله لابد من قاعدة بيانات دقيقة.

من جهتها، قالت ثريا محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن عمليات حذف المواطنين من البطاقات التموينية لا تتم بناءً على معايير وضوابط واضحة ولكنها تحدث بشكل يشبه العشوائية، فمؤخرًا اشتكى أحد أبناء الدائرة من حذفه من المنظومة؛ نظرًا لسفره للخارج، هذا على الرغم من كونه لم يقيم بالدائرة ولم يخرج منها منذ وقت طويل، ما يشير إلى صحة أنها تتم بعشوائية.

وأوضحت لـ«المصريون»، أنها تقدمت أيضًا بطلب إحاطة للتموين لكي تعيد المواطنين الذين تم حذفهم من المنظومة، ولا مانع من مطالبة هؤلاء بتقديم المستندات التي تثبت أحقيتهم في الحصول على الدعم.

وأشارت إلى أن عمليات الحذف لا زالت مستمرة، إذ أن الشكاوى لا زالت تأتي إليها من بعض المواطنين، متابعة: «لا يصح الحسنة الوحيدة التي تقدمها الدولة للمواطنين تلغى، فالمواطن أثقلته الأعباء وزادت عليه، وبالتالي لابد من البحث عما يخفف من أعباءه وحمله وليس ما يسبب له إرهاق وتعب».

عضو مجلس النواب، قالت: إنها أرسلت مؤخرًا للوزارة كشوف بأسماء بعض من تم حذفهم، مشيرة إلى أن الوزارة أبدت استجابة، لكن لابد أن تسرع في إنهاء تلك الأزمة ووقف عمليات الحذف التي تتم من وقت لآخر.