» ديربي تونس.. «الخنيسي» يقود الترجي للفوز على الأفريقي

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الترجى والافريقى
الترجى والافريقى

أمير سعد

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المصريون

الترجى

الافريقى

حقق فريق الترجي، فوزًا مهمًا على نظيره الأفريقي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري التونسي.

وسجل هدفي الترجى طه ياسين الخنيسي في الدقيقتين 16 و56، أما هدف الأفريقى سجله ياسين الشماخي في الدقيقة 27 من المباراة.

وأدار المباراة طاقم حكام مصري المكون من محمد عـــادل "حكم ساحة"، وسمير جمــال "مساعد حكم أول"، وأحمــد توفيق "مساعد حكم ثاني"، ومحمد معــروف "حكم رابع".

ويحتل الترجي، بطل دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 26 نقطة وله مباراة مؤجلة خلف البنزرتي صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط، بينما يحتل الأفريقي المركز السابع برصيد 17 نقطة.


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