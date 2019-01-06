"إل جي" الكورية تخطط للتوسع في مصر

06 يناير 2019 - 06:22 م



تخطط شركة «إل جى» الكورية للإلكترونيات، لإنتاج منتجات جديدة للتصدير للأسواق الخارجية، وتلبية احتياجات السوق المحلي بما يسهم فى تعميق الصناعة المحلية لإحلال المنتجات المصنعة بالسوق المصري محل المستوردة، خاصةً أن الشركة نجحت العام الماضى فى تصدير 60% من إنتاجها للأسواق الخارجية وتخصيص 40% من الإنتاج للسوق المحلية.

وقال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، خلال لقائه، مع دون كواك، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن اللقاء استعرض رغبة الشركة فى تعميق التصنيع المحلى لمنتجاتها من خلال زيادة نسبة استخدام المكونات المحلية، فضلاً عن زيادة القيمة المضافة لهذه المنتجات، لافتَا إلى أن الشركة تسعى حاليًا لزيادة توجههًا لأسواق الدول الإفريقية، فى إطار خطة الوزارة لفتح أسواق جديدة بالقارة السمراء والتى تستهدف فى إطارها التركيز على 12 سوقًا بشرق وغرب إفريقيا لتعزيز التعاون التجارى معها، خاصةً أن الشركة تصدر منتجاتها بالفعل لعدد من الدول الإفريقية أهمها المغرب.

وتوجد شركة "ا ل جي "بقوة فى السوق المصرية منذ عام 1990، حيث أنشأت أول مصانعها فى مصر لإنتاج أجهزة التليفزيون، كما شهد عام 2014 إنشاء المصنع الثانى فى العاشر من رمضان بإجمالى استثمارات بلغت 170 مليون دولار لإنتاج التليفزيونات والغسالات الكهربائية للسوق المحلية والتصدير للأسواق الإفريقية وأسواق الشرق الأوسط، وعام 2017 تم افتتاح أحدث خط لإنتاج الغسالات الكهربائية بمصنع العاشر من رمضان باستثمارات 120 مليون جنيه.





