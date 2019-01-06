» أول تصريح من «الشحات» عقب انضمامه للأهلي

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المصريون

الاهلى

الشحات

أبدى حسين الشحات، صانع العاب فريق العين الإماراتى المنضم حديثًا للنادى الأهلي، سعادته بتحقيق حلمه فى ارتداء القميص الأحمر، بعد فترة طويلة من المفاوضات، موجهًا شكره لجميع من ساعده على تحقيق حلمه.

وقال الشحات فى تصريحات خاصة لـ"المصريون": "وقعت على عقود انتقالى للأهلي، عصر اليوم، مع محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلي، فى أحد الأماكن القريبة من النادي، وذلك بعد أن حصلت على موافقة مسؤولى العين الاماراتي".

وأضاف اللاعب الدولى "تابعت سعادة الجماهير بانضمامى الى الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، وأن أكون جزء من تاريخ النادى خلال السنوات المقبلة".

وتابع "الأهلى قادر على النهوض من كبوته، والعودة مجددًا للمنافسة على كافة البطولات، والدورى لم يُحسم بعد، كما يردد البعض، فالمنافسة لا تزال فى الملعب، ونحن قادرون كعناصر داخل الفريق، على استعادة نغمة الانتصارات، ووضع الفريق فى المركز الذى يليق به".

وأوضح الشحات أن الأهلى فريق جماعي، وأنه سيكون جزءًا من الفريق، وعليه الاجتهاد فى التدريبات لإثبات أحقيته فى ارتداء القميص الأحمر، وتحقيق طموحات الجماهير.

واختتم اللاعب الدولى – المتواجد فى مصر- كلامه مؤكدًا انتظاره اتصالًا هاتفيًا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلي، لتحديد موعد مشاركته فى التدريبات الجماعية، معبرًا عن جاهزيته للمشاركة فى المباريات.

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