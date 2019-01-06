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والي: البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة هو البرنامج الأهم للوزارة

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غادة والي
غادة والي

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أعربت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالشراكة مع المجتمع المدني ممثلاً في جمعية خير وبركة والقطاع الخاص ممثلاً في شركة ماكدونالدز في تنفيذ خطة الوزارة والتي تستهدف تطوير 1000 حضانة خلال العام الجاري جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة في جلسة توقيع البروتوكول مع كل من جمعية خير وبركة وشركة ماكدونالدز مصر لتنفيذ مشروع الوزارة لتطوير الحضانات والذي يبدأ بتطوير 165 حضانة بمحافظة القاهرة.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة لرفع مستوى الرعاية المقدمة بدور الحضانات من 0 -4 سنوات، والعمل على التوسع في نطاق تغطية الخدمة ومد مظلة خدمات الطفولة المبكرة بمختلف أنواعها إلى مختلف المناطق الجغرافية، وتوفير خدمة ذات جودة عالية
وصرحت الوزيرة خلال كلمتها، بأن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة هو أحد البرامج الهامة التي ستعمل عليها الوزارة هذا العام حيث سنعمل على تغطية العجز في الحضانات والذي وصلت نسبته الى ما يقرب من 80% على مستوى محافظات مصر كما تعمل الوزارة على تشجيع إقامة الحضانات وتتيح الوزارة قروضا لذلك بفائدة مخفضة من خلال بنك ناصر الاجتماعي
وأضافت الوزيرة أن الحضانات من المشروعات الهامة التي تعتبر مدخلا لرعاية الأسرة حيث يتم خلالها تدريب وتوعية الأمهات والميسرات وأيضا فرصة لعمل السيدات فالحضانات أحد قطاعات تشغيل المرأة وتوعيتها في تنظيم أسرتها والسيطرة على مشكلة الزيادة السكانية بالإضافة الى تحسين مستوى الأسرة الاقتصادي وسيتم في مرحلة قادمة توقيع بروتوكول آخر لتطوير 150 حضانة أخرى في نطاق المشروع
جدير بالذكر ان البروتكول ينص على قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالأشراف والمتابعة لتطبيق معايير الجودة والمنهج التربوي الموحد من سن يوم إلى 4 سنوات مع إتاحة البرامج التدريبية الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة والتي انتجتها الوزارة للجمعيات المستهدفة والإشراف على تدريب الميسرات على معايير الجودة والمنهج التربوي الموحد كما سيتم منح الميسرات شهادة دبلومة المنهج التربوي كما تقدم الوزارة التمويل اللازم لتطوير هذه الحضانات.
هذا ويتضمن البروتوكول قيام جمعية "خير وبركة" بخبراتها في تصميم وتنفيذ برامج تطوير ودعم الطفولة المبكرة وخاصة تطبيق نموذج الحضانات المنزلية في المناطق الحضرية العشوائية والشعبية، بتقديم تعليم ذو جودة عالية للحضانات داخل الجمعيات الأهلية وتحسين المناخ الداعم لبيئة التعلم ورفع الوعي بأهمية التعليم ما قبل المدرسي اضافة الى بناء قدرات الميسرات بالحضانات
كما ينص البروتوكول على قيام شركة مانفودز(ماكدونالدز – مصر) على توفير الدعم للأنشطة وبناء القدرات والبنية التحتية وذلك لتهيئة المناخ الداعم لبيئة التعلم بمرحلة الطفولة المبكرة مع توفير الدعم المالي لتغطية انشطة بناء القدرات وتطوير البنية التحتية للحضانات.


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