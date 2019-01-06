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متهمة حماس بـ"إعاقة عملهم"

"فتح" تسحب موظفيها من معبر رفح

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فتح معبر رفح للحجاج الفلسطينيين
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وكالات

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قررت السلطة الفلسطينية، سحب موظفيها العاملين في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، متهمة حركة "حماس" بـ"إعاقة عملهم".

وفي بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه، قالت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية: "وصلنا لقناعة بعدم جدوى وجود موظفينا وقررنا سحبهم ابتداءً من صباح الإثنين، وحتى إشعار آخر".

وأضافت: "منذ تسلمنا معبر رفح، وحماس تعطل أي مسؤولية لطواقم السلطة الفلسطينية، رغم تحملنا الكثير حتى نعطي الفرصة للجهد المصري لإنهاء الانقسام".

وأفادت الهيئة بأن "حماس استدعت واعتقلت عددا من موظفيها".

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من حركة "حماس" حول ما جاء في بيان الهيئة.

ويسود انقسام فلسطيني بين "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، أحدثها اتفاق وقعته الحركتان في 12 أكتوبر الأول 2017، لكنه لم يُطبق بشكل كامل؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا، عديدة منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس" أثناء حكمها للقطاع.


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