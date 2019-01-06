» كأس آسيا.. فلسطين تتعادل سلبيًا مع سوريا

06 يناير 2019 - 08:27 م

تعادل منتخب فلسطين سلبيًا مع نظيره السوري، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب الشارقة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أسيا.

وشهد شوط المباراة الأول تمريرات متبادلة بين لاعبي المنتخب السوري في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الفلسطيني الذي ظل صامداً، وكان هناك استحواذ من لاعبي المنتخب السوري على مجريات اللقاء بعد مرور أول عشر دقائق.

وشهد شوط المباراة الثاني حالة طرد للاعب محمد صلاح في منتخب فلسطين، كما كانت هناك محاولات عدة من طرف نجوم منتخب "نسور قاسيون" لكن بلا فائدة ومرت بسلام على دفاعات "الفدائيين".

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية بعد لعب الجولة الأولى كالتالي:

1- الأردن: 3 نقاط

2- فلسطين: 1 نقاط

3- سوريا: 1 نقاط

4- أستراليا: بدون نقاط