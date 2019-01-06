«الطيب» يرد على فتاوي تحريم بناء الكنائس

06 يناير 2019 - 08:54 م

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل، كاتدرائية ميلاد المسيح، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وألقى شيخ الأزهر كلمة عبر الافتتاح، قال فيها إن الرئيس السيسي بذل جهد كبير للإنتهاء من أكبر صريحين من صروح العبادة فى مصر من أقصاها إلى أقصاها.

وتابع: ونحن إذ نتكلم فى هذا الموضوع كلمات قليلة، اعتبر أن هذا الحدث استثنائي.. إنى إذ أعبر عن نفسي وعن هذا الوفد الرفيع المستوى من الأزهر الشريف للرئيس عبدالفتاح السيسي عن شكرنا الجزيل عن هذا الإنجاز الرائع.. وأتقدم لأخى العزيز قداسة البابا ومن خلفه وحوله إخوتنا المسيحيين فى مصر وخارج مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

وأكد أن هذين الصريحين سيقفان ضد محاولات الفتنة وسيتصديان لها.

وأكد شيخ الأزهر أن موضوع بناء الكنائس فى الإسلام محسوم ودولة الإسلام ضامنة شرعا لكنائس المسيحين ومعابد اليهود، وكلف المسلم بحماية دور العبادة لغير المسلمين كما أمره بحماية دور العبادة الخاصة بالمسلمين.

وشدد في نهاية كلمته على أنه ليس من العلم أن تستدعى فتاوى قيلت فى زمن معين أو ظروف خاصة حينما كان الرومان أو الحروب الصليبية أو محاكم التفتيش فى الأندلس والتي كانت احترازية فى ذلك الوقت ليفتوا بها اليوم بأنه لا يجوز فى الإسلام بناء الكنائس، مشيرًا إلى أن كل كنائس مصر بنيت فى عهد الإسلام منذ أكثر من 1000 عام.