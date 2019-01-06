السيسي: لا أحب تعبير الفتنة الطائفية

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته منذ قليل بافتتاح كاتدرائية ميلاد السيد المسيح أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط، بالعاصمة الإدارية الجديدة: "لن نسمح لأحد أن يؤثر علينا، ولا أحب تعبير الفتنة الطائفية ، لأننا مش كدا، فنحن جميعًا واحد، وهنفضل واحد، ونسجل اليوم معنى شجرة المحبة التى غرسناها لبعض، ومحبتنا لبعضنا البعض.. هذه الشجرة لازم نحافظ عليها ونخلى بالنا منها ونكبرها حتى تخرج ثمارها من مصر للعالم كله، من خلال المحبة والتسامح والتآخى بين الناس وبعضها".



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