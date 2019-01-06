السيسي: لن أنسى هذه الكلمة للبابا تواضروس

06 يناير 2019 - 09:17 م

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لن ينسى للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كلمته التي ألقاها في أعقاب مهاجمة الكنائس في عام 2013، بالتزامن مع الأحداث التي واكبت الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح كاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: "لن أنسى ما قاله البابا عقب الهجمات التي تعرضت لها الكنائس حين قال: وطن بلا كنائس، أفضل من كنائس بلا وطن"، مشددًا على أنه لا يمكن أن ينسى له هذا الأمر أبدًا.

وقوبل السيسي بعاصفة من التصفيق، وأمطره المشاركون في الاحتفال بالورود لدى دخوله الكنيسة التي تعد الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط.