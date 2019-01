انطلاق جائزة "الأول" في مصر قريبًا

06 يناير 2019 - 09:17 م

أعلنت شركة one Media عن إطلاق جوائز The one Award، أكبر جائزة سنوية تمنح للأفضل فى العديد من المجالات فى منطقة الشرق الأوسط والوطن العربى.

وصرح عمر فهمى الرئيس التنفيذى لشركة one media في بيان لها أن الاختيار للفائزين بالجائزة سيكون خالصًا من الجمهور المصري والعربي لاختيار النجوم المفضلين فى الفن والغناء والرياضة بشكل عام، وفي كرة القدم بوجه خاص. كما ستضم الجائزة مجالات تطرح لأول مرة ، وسيتم طرحها جميعاً للتصويت مثل جوائز أفضل شخصية مؤثرة فى وسائل التواصل الإجتماعى وجائزة أفضل عمل إنسانى وجائزة الإنجاز التاريخي عبر حياة الشخص، وغيرها من المجالات التى ستطرح لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط .

كما أكد فهمى، أن الاحتفالية الكبرى للجائزة ستقام يوم 14 مارس القادم ضمن فعاليات أجندة الأحداث الترفيهية المصرية المعروفة باسم إيچپت كالندار - Egypt Calendar وستطرح الترشيحات على الجمهور لاختيار نجمهم المفضل والتصويت فى المجالات الأتية. أفضل ممثل ومذيع ومطرب ونجم صاعد ولاعب كرة وإعلامي .

اما المرحلة الأولى للتصويت، ستكون عن طريق الموقع الرسمى للجائزة www.theoneaward.net، وسيتم الإعلان عنها خلال مواقع التواصل الاجتماعي ليبدأ الاختيار والتصويت يوم الاثنين الموافق 7/1/2019 والمرحلة الثانية ستكون عن طريق SMS.