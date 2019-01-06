دفن جثة ربة منزل توفت إثر سقوطها من المصعد

06 يناير 2019 - 09:23 م

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة ربة منزل فى العقد الخامس من عمرها، توفت إثر سقوط مصعد كهربائى كانت تستقله بعقار سكنى بحى الهرم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغًا بمصرع ربة منزل إثر سقوط مصعد كهربائى كانت تستقله بعقار سكنى بمنطقة اللبينى بحى بالهرم بالجيزة، وعليه انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.