تفاصيل تصفية أخطر عنصر إجرامي بمنطقة السحر والجمال

06 يناير 2019 - 09:35 م

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع فرع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى تصفية أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال بدائرة مركز التل الكبير عقب معركة بالأسلحة النارية بين الشرطة والمتهم أثناء اختبائه بمنطقة السحر والجمال على طريق الإسماعيلية القاهرة المطلوب التنفيذ عليه بالإشغال الشاقة المؤبدة وضبطه وإحضاره فى العديد من القضايا وضبط بحوزته كمية من الأسلحة والذخائر منها سلاح مبلغ بسرقته من أحد الضباط أثناء خطفه وكمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 500 جرام.

وكان اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من اللواء محمود هندى مدير المباحث الجنائية مفاده ورود معلومات باختباء أحد العناصر الإجرامية المطلوبة لدى الجهات الأمنية والهارب من حكم بالإشغال الشاقة المؤبدة بمنطقة السحر والجمال دائرة مركز التل الكبير على طريق الإسماعيلية القاهرة .

على الفور تم تجهيز مأمورية برئاسة اللواء محمود هندى مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية ضمت ضباط الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات وقوات الأمن المركزي لضبط المتحرى عنه .

وفور وصول القوات إلى مكان المتهم، فوجئت القوات بإطلاق الأعيرة النارية عليهم فبادلتهم القوات إطلاق النار مما أسفر عن مصرع المتهم المتحرى عنه "محمد.س.س"شهرته "لوكشة" 20 عامًا عاطل ومقيم وادى الملاك دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية وله محل إقامة آخر بمنطقة عشش البرك بالعاشر من رمضان المطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3485 لسنة 2018 جنايات مركز التل الكبير والمقضى فيها بالاشغال الشاقة المؤبدة بتهمة "شروع فى قتل "والصادر بشأنه قرارات النيابة بالضبط والاحضار فى الجناية رقم 2168 لسنة 2018 ادارى مركز التل الكبير بتهمة "سرقة سلاح اميرى وخطف" والقضية رقم8715 لسنة 2018 ادارى قسم العبورقليوبية بواقعة مقتل "نسمة.ص.م"ونجلتها "كاريمان .ص.أ" وضبط بحوزته بندقية الية مطموسة الارقام وطبنجة 9 مم و9 خزن سلاح إلى و160 طلقة سلاح إلى و3 طلقات 9مم و3 قالب اسطوانى لمخدر الهيروين تزن حوالى 500 جرام وميزان حساس ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية و3هواتف محمولة.

بالكشف الفنى عن الاسلحة تبين أن الطبنجة المضبوطة مبلغ بسرقتها من أحد ضباط مباحث تأمين الطرق بالاسماعيلية، تم التحفظ على جثة المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.