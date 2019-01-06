» أبو الغيط "منزعج بشدة" حيال هذا الأمر

06 يناير 2019 - 10:40 م

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأحد، عن "انزعاجه الشديد"، إزاء نية هندوراس نقل سفارتها إلى مدينة القدس.



جاء ذلك وفق بيان للجامعة العربية إزاء ما يتردد بشأن نية دولة هندوراس نقل سفارتها إلى القدس.



والأربعاء الماضي، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعا مشتركا في البرازيل، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ورئيس هندوراس خوان أورلاندو، بحث خلاله نقل سفارة تيغوسيغالبا من تل أبيب إلى القدس المحتلة، حسب مصادر رسمية إسرائيلية وأمريكية.



وأعرب أبو الغيط، وفق البيان عن "انزعاجه الشديد إزاء ما يتردد بشأن نية دولة هندوراس نقل سفارتها إلى القدس".



وشدد على أن "إقدام أية دولة على مثل هذه الخطوة يُمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي، التي تعتبر القدس أرضا محتلة، وتحظُر نقل السفارات إليها قبل حسم وضعها عبر المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".



وقال أبو الغيط، إن "الدول التي تدرس خطوات من شأنها النيل من المركز القانوني للقدس، ينبغي عليها مراجعة مواقفها، وأن تدرس تبعات مثل هذه الخطوات على علاقاتها بالعالم العربي".



وفي وقت سابق اليوم، دعا الأمين للجامعة العربية في لقاء مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لحشد جميع الإمكانيات لإثناء البرازيل عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، معتبرًا أن أوراق التأثير التي يملكها العرب "ليست قليلة".



وسبق أن أبدى الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، الذي أدى اليمين الدستورية رئيسًا للبرازيل مطلع الشهر الجاري، إعجابه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياسته، ووعد بنقل سفارة بلاده من تل أبيب للقدس، بعد تقلده منصبه بشكل رسمي.



وحتى الآن نقلت الولايات المتحدة وغواتيمالا سفارتيهما إلى القدس.

