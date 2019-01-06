ترامب يؤكد مقتل مدبر الهجوم على المدمرة "كول" باليمن

06 يناير 2019 - 10:50 م

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، مقتل القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي "جمال البدوي" المدبر الرئيسي للهجوم على المدمرة الأمريكية "كول" قبالة سواحل اليمن عام 2000.



وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "لقد حقق جيشنا العظيم العدالة للأبطال الذين فقدوا أو جرحوا في الهجوم الجبان على السفينة (يو إس إس كول). لقد قتلنا للتو قائد ذلك الهجوم، جمال البدوي. عملنا ضد القاعدة لا يزال مستمرًا. لن نوقف أبدًا قتالنا ضد الإرهاب الإسلامي الراديكالي!".

والجمعة، أعلن الجيش الأمريكي، أن ضربة جوية استهدفت المدبر الرئيسي للهجوم على المدمرة "يو إس إس كول" باليمن.



وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية العقيد بيل أوربان في بيان نشرته القيادة على "تويتر": ‏"نحن على علم بالتقارير التي أفادت بأن جمال البدوي قتل بضربة جوية".

وأضاف البيان، أن "القوات الأمريكية نفذت ضربة دقيقة في 1 يناير (كانون الثاني) الجاري في محافظة ‎مأرب، استهدفت جمال البدوي القيادي في ‎القاعدة، والمتورط في تفجير المدمرة الأمريكية كول (عام 2000)".



وأضافت أن "جمال البدوي مطلوب بتهم إرهابية متعددة، من ضمنها قتل مواطنين وجنود أمريكيين، وكذلك دوره في الهجوم على المدمرة كول في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2000".

