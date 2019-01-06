بولتون يطمئن إسرائيل بشأن الانسحاب الأمريكي من سوريا

06 يناير 2019 - 10:53 م

طمأن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إسرائيل، بأن انسحاب قوات بلاده من سوريا "سيتم مع ضمان الدفاع عن حلفاء واشنطن".



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في مدينة القدس الشرقية المحتلة، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.



وتقول تل أبيب إن وجود قوات إيرانية وأخرى لـ"حزب الله" اللبناني في سوريا (داعمة لقوات نظام بشار الأسد) يشكل تهديدا لإسرائيل، ويشن جيشها من آن إلى آخر غارات جوية ضد ما يقول إنها أهداف معادية في الأراضي السورية.



وأضاف بولتون: "سنناقش قرار الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب بشأن الانسحاب"، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.



وأعلن ترامب، في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، عن سحب القوات الأمريكية من سوريا، بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم "داعش".



ويقول مسؤولون أمريكيون إن عملية سحب القوات ربما تستغرق عدة أشهر.



وشدد بولتون على ضرورة التأكد من "الضمان التام للدفاع عن إسرائيل وأصدقائنا الآخرين في المنطقة".

