تفاصيل مثيرة عن محاولة تفجير كنيسة مدينة نصر

وقال إنه أثناء صلاة العشاء توجه لقياس الضغط بالصيدلية وشراء علاج السكر، ولم يؤدي صلاة العشاء، وأثناء تواجده بالصيدلية اتصلوا على هاتفه، وأبلغوه أن هناك شخص يحمل حقيبة صعد أعلى المسجد، ولايعلموا مابداخل الشنطة، معقبًا: "في ثانية كنت في المسجد وكنت فاكره حرامي، أو بيتعاطي مخدرات هقوله كلمتين علشان ربنا يهديه".

وتابع "عسكر" أنه عندما صعد أعلى المسجد، ورأي الشنطة علم أنها قنبلة، وصرخ قائلًا: "الله أكبر..ارجع لورا"، مشيرا إلى أن القنبلة كانت موجهة للكنيسة، والتى تبعد عن المسجد نحو 3-4 متر، وأنه توجه مسرعًا لأحد ضباط الأمن المتواجدين أمام الكنيسة لحراستها، وأبلغه أن هناك شخص وضع قنبلة في المسجد بهدف تفجير الكنيسة، فجرى مسرعًا معه، وعندما رأي الجهاز أبلغ عن وجود قنبلة بمسجد ضياء الحق بمدينة نصر، وجاء أفراد الأمن تباعًا إلى أن وصل خبير المفرقعات.

وأكد "عسكر" أن الشهيد الرائد مصطفى عبيد، خبير المفرقعات عندما رأي القنبلة، وشعر بوجود خطر، صدر نفسه لوحده، متابعًا: "كان بيصرخ في الناس علشان يخرجوا قبل تفكيك العبوة الناسفة علشان مايمتوش، وانفجرت فيه القنبلة أثناء تفكيكها، وكان في نقيب منهار وبيبكي بدل الدموع دم عليه".





