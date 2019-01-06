  • الإثنين 07 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:05 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

ماذا قال "أديب" عن طلب إسرائيل تعويضات من العرب

أحمد موسى

"موسى" يكشف هوية إرهابي حادث عزبة الهجانة

كنيسة الهجانة

تفاصيل مثيرة عن محاولة تفجير كنيسة مدينة نصر

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

هذا ما سيبحثه وزير الخارجية الأمريكي في مصر

أرشيفية

«شعبة الأسماك»: ارتفاع مرتقب في أسعاره.. لهذا السبب

السيسي وتواضروس

السيسي: لن أنسى هذه الكلمة للبابا تواضروس

الاخوان

الزعفراني: هذا الشخص يسيطر على الإخوان منذ أكثر من 50 عامًا

الإمام الأكبر شيخ الأزهر

«الطيب» يرد على فتاوي تحريم بناء الكنائس

ملك ماليزيا وملكة جمال روسيا

هل تقف ملكة جمال روسيا وراء تنحي ملك ماليزيا؟

ابوتريكة

أول رسالة من أبوتريكة لـ«الشحات» بعد انتقاله للأهلي

بالفيديو..

"موسى" يكشف هوية إرهابي حادث عزبة الهجانة

آخر الأخبار

أحمد موسى
أحمد موسى

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

رسالة هامة من مفتي الجمهورية للمصريين بعد حادث الهجانة

#

رئيس الطائفة الإنجيلية يدين حادث عزبة الهجانة بمدينة نصر

#

"الحكومة" تجيب.. هل حريق كهرباء مطروح عمل إرهابي؟

#

وفاة صحفية وإصابة اثنين آخرين في حادث بالسويس

قام الإعلامي أحمد موسي، بعرض مقطع فيديو، يكشف عن هوية الإرهابي الذي وضع عبوة ناسفة أعلى سطح مسجد مدينة نصر وفقًا لما كشفته كاميرات المراقبة.
وناشد "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، المواطنين بالإبلاغ عن هذا الإرهابي حال التوصل لأي معلومات عنه، مؤكدًا: "دول شياطين الإخوان الإرهابية"، موضحًا أن الشنطة التى يحملها هذا الإرهابي بها عبوة ناسفة لأول مرة تتواجد في مصر".
وأضاف "موسى" أن ربنا حمى مصر امبارح بفضل البطل الحقيقي، الشيخ سعد عسكر، مقيم شعائر مسجد ضياء الحق بمدينة نصر، الذي أعلن عن وضع إرهابي لعبوة ناسفة بمسجد، لإفساد فرحة المصريين بافتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح، ومسجد الفتاح العليم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» 2018 عام محاكمات المشاهير.. سياسة.. إعلام.. وفن
» تعليق ناري لـ"حماس" على سحب موظفي السلطة
» أبو الغيط "منزعج بشدة" حيال هذا الأمر
» السلطة الفلسطينية تسحب موظفيها من معبر رفح
» حذف إسرائيل من الخريطة بمكتب فى «الكونجرس» ووضع فلسطين
» «النور» الحيطة المايلة للإسلاميين في 2018
» «صلاح» يزين قائمة ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون
» أول تصريح من «الشحات» عقب انضمامه للأهلي
» تجديد حبس تشكيل عصابى بتهمة قتل سائق لسرقته
» الرياض تعلق على احتجاز سعودية في تايلاند
» زلزال يضرب شمال غربي إيران

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء