باريس: القبض على 34 شخصا من محتجي السترات الصفراء

07 يناير 2019 - 12:50 ص

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 34 شخصا خلال احتجاجات السترات الصفراء السبت، في باريس، وفقا لما قاله مصدر في الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الأحد.



ورفض المصدر تحديد أعداد المصابين من الشرطة أو المتظاهرين.



وبدأت حركة الاحتجاجات في نوفمبر الماضي بمعارضة زيادة مقترحة في الضرائب على الوقود، والتي ألغتها الحكومة الشهر الماضي، ولكن المحتجين رفعوا منذ ذلك الحين سقف مطالبهم بشأن تكاليف المعيشة وبعض الأمور السياسية.



وأدان وزراء في الحكومة الفرنسية أعمال العنف بشدة، وخاصة الحادث الذي اندفع فيه متظاهرون، يبدوا أنهم استخدموا جرافة مسروقة، في طريقهم إلى مبنى وزارة الداخلية.



لكن إحدى الشخصيات المؤسسة للحركة تحدثت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) خلال مسيرة أخرى الأحد، خرجت بهدوء وشارك فيها عدة مئات من المتظاهرين معظمهم من النساء، وقالت إن اساليب الشرطة مسؤولة جزئيا عن أعمال العنف التي وقعت السبت.



وأضافت بريسيليا لودوسكى أن المسيرة تحركت بسلمية في طريق تم إعلانه للسلطات عندما أغلقت الشرطة الطريق قبل عدة مئات من الأمتار من نقطة النهاية المحددة عند مبنى البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية).



وأضافت لودوسكي: "لماذا يوقفونها (المظاهرة) قبل أن تصل ويسمحون بالمواجهة، لأن الأشخاص يغضبون عندما تغلق الطريق في مكان ما، ثم اشتعلت الأمور ثم حدث ما حدث بالأمس".



وتابعت لودوسكي إن مشاهد العنف مثل السبت كانت "صادمة دوما" وإنها طلبت إلى جانب آخرين من المتظاهرين الالتفاف والعودة إلى نقطة البداية عندما رأوا أن الأمور "تشتعل".



ووقعت اشتباكات متكررة بين المحتجين والشرطة في باريس السبت.



وخرج نحو 50 ألف متظاهر إلى الشوارع بأنحاء فرنسا، وفقا لما نقله تليفزيون "إل.سي.آي" عن وزير الداخلية كريستوف كاستانر.



وفي باريس، قدرت الشرطة أعداد المتظاهرين بنحو 3500 شخص.



وارتفعت الأعداد مقارنة بآخر سبت في كانون أول/ديسمبر عندما قدرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو 800 شخص في باريس، ولكنه عدد أقل بكثير من اليوم الأول للاحتجاجات الأسبوعية في نوفمبر عندما تظاهر أكثر من 280 ألف شخص.



ومن ناحية أخرى، أظهر استطلاع للرأي أجري لصالح صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" تأييدا قويا لعدد من المطالب السياسية الإضافية التي أطلقها أصحاب السترات الصفراء قبل النقاش الوطني الذي وعد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

