  • الإثنين 07 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:35 ص
بحث متقدم
الشحات

"الشحات" يكشف مفاجأة بشأن توقيعه للنادي الأهلي

اللواء محمد نور الدين

خبير أمني: هذا هو السبب الحقيقي لحادث مدينة نصر

عمرو أديب

ماذا قال "أديب" عن طلب إسرائيل تعويضات من العرب

أحمد موسى

"موسى" يكشف هوية إرهابي حادث عزبة الهجانة

كنيسة الهجانة

تفاصيل مثيرة عن محاولة تفجير كنيسة مدينة نصر

أرشيفية

«شعبة الأسماك»: ارتفاع مرتقب في أسعاره.. لهذا السبب

السيسي وتواضروس

السيسي: لن أنسى هذه الكلمة للبابا تواضروس

الاخوان

الزعفراني: هذا الشخص يسيطر على الإخوان منذ أكثر من 50 عامًا

الإمام الأكبر شيخ الأزهر

«الطيب» يرد على فتاوي تحريم بناء الكنائس

ملك ماليزيا وملكة جمال روسيا

هل تقف ملكة جمال روسيا وراء تنحي ملك ماليزيا؟

خلال الأيام القادمة..

ترامب: محادثات جادة لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«ترامب» يهدد باستمرار الإغلاق الحكومي لسنوات

#

ترامب والديمقراطيون يفشلان في إنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية

#

مقاضاة إدارة ترامب بسبب إغلاق مؤسسات الحكومة

#

الديمقراطيون يعدون خطة لإنهاء الإغلاق الحكومي بأمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، أن الأيام الثلاثة القادمة سوف تشهد إجراء محادثات جادة لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية.
وتابع ترامب – حسبما ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية – " أن أزمة الإغلاق الحكومي يمكن حلها في غضون 20 دقيقة فقط من خلال اجتماع يضمه شخصيا مع نانسى بيلوسى رئيس مجلس النواب وتشوك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ".
وقال ترامب " إن بيلوسي وشومر بمقدورهما – إذا أرادا – حل أزمة الإغلاق الحكومي"، محذرا من أن هذه الأزمة ستستمر طويلا حال عدم رغبتهما ذلك ".
وكانت مجموعة عمل مشتركة تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد ناقشت على مدار يومين أزمة الإغلاق الحكومي التي نشأت بسبب رفض الديمقراطيين في الكونجرس تمويل إقامة الجدار الحدودي مع المكسيك، غير إنها لم تناقش خلال المناقشات أرقاما محددة لتمويل الجدار، حيث يصر الديمقراطيون على ضرورة تقديم البيت الأبيض ميزانية محددة ومكتوبة لتمويل هذا الجدار.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب أعلن مرارا اعتزامه رفض التوقيع على أي اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي - الذي دخل يومه السادس عشر - مالم يتضمن هذا الاتفاق تخصيص 5 مليارات دولار لتمويل إقامة الجدار الحدودي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "أديب" يحذر من هذا الأمر الخطير بشأن تفجير الهجانة
» أول رسالة من أبوتريكة لـ«الشحات» بعد انتقاله للأهلي
» تفاصيل اللحظات الأولى لاستشهاد الرائد مصطفى عبيد
» 2018 عام محاكمات المشاهير.. سياسة.. إعلام.. وفن
» تعليق ناري لـ"حماس" على سحب موظفي السلطة
» أبو الغيط "منزعج بشدة" حيال هذا الأمر
» هذا ما سيبحثه وزير الخارجية الأمريكي في مصر
» السلطة الفلسطينية تسحب موظفيها من معبر رفح
» حذف إسرائيل من الخريطة بمكتب فى «الكونجرس» ووضع فلسطين
» «النور» الحيطة المايلة للإسلاميين في 2018
» «صلاح» يزين قائمة ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء