شاهد المكالمة التي جعلت "أديب" يلطم على الهواء

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عمرو أديب

تفاجأ الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - بتصريحات غريبة من إحدى المتصلات عن أغرب الشروط التي وضعها والدها على زوجها للقبول به .

وقالت المتصلة التي تُدعى "نشوى" : "والدي طلب من زوجي لما جه يتقدم إنه يهرش ليا كل يوم .. وجوزي كان فاكره بيهزر".

وأضافت: "لحد النهاردة وبعد 30 سنة من الجواز جوزي لازم كل يوم يُهرش لي في ضهري ولو محصلش ببقى منهارة جدًا".

ولطم الإعلامي عمرو أديب على الهواء قائلًا: "بقاله 30 سنة بيهرش".

الفيديو:


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