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رانيا يوسف تفاجيء جمهورها بـ"عرض" مثير للجدل

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

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واصلت الفنانة رانيا يوسف مسلسل الجدل ، وذلك بعد إعلانها عن تقديم جائزة غريبة للجمهور بسبب وصول صفحتها على موقع "انستجرام" إلى مليون متابع.

وقالت "رانيا" خلال تدوينة عبر حسابها بموقع "انستجرام" إنها بهذه المناسبة سوف تختار شخصًا من جمهورها لكي يقضي يومًا معها بأحد مواقع تصوير أحدث أعمالها الفنية.

وفي سياق اَخر، تواصل رانيا تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل "دماغ شيطان" مع الفنان باسم سمرة، ومن المقرر أن تجمعها المشاهد الأيام المقبلة مع الفنان وليد فواز الذي انضم للعمل مؤخرًا، وصور أولى مشاهده منذ أيام قليلة.

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