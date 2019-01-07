"الرئيس" يوجه رسالة للأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد

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نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى تهنئة للأقباط بمناسبة احتفالهم بعيد الميلاد المجيد اليوم الإثنين.

وقامت الصفحة بنشر صورة لكنيسة ميلاد المسيح التي تم افتتاحها بالعاصمة الإدارية الجديدة مدون عليها: "عيد ميلاد مجيد.. ملؤه السلام والحب والرحمة على قلب كل مصري وكل ضمير يقِظ وروح تجاهد وتضحّي من أجل الحب والخير والأخوة والإنسانية، كل عام والأخوة المسيحيين بخيرٍ وسلام.

وانهالت التعليقات على تدوينة الرئيس وجاء أبرزها:

قال ناشط: "الله أكبر ربنا يحفظك ويبارك لنا فيك ويخليك لمصر ولكل المصريين، الله على مصر السيسى، الله علي التاريخ وهو بيتسجل بإنجازاتك الله على قلبك الجميل كله نور وإيمان كل سنة وحضرتك طيب ومصر طيبة وكلنا طيبين يا أجمل وأعظم رئيس يحب وطنه ويحميه بقلب كله نور وإيمان وحب نقي لشعبه ربنا يحميك ويحفظك يا رب".

وأضاف آخر: "بصراحة المسجد والكنيسة فخر للدين والوطنية والأشخاص، فكر الرئيس عبد الفتاح السيسي سابق للأمام، حر أوعد فأنجز، تحيا مصر".

وغرد ناشط: "شكرًا سيادة الرئيس على محبتك الكبيرة لكل المصريين والافتتاح الكبير لأكبر صرحين جامع الفتاح العليم وكاتدرائيه ميلاد المسيح.. حاجة مشرفة جدًا".

ويحل اليوم الإثنين عيد ميلاد السيد المسيح والذي يحتفل به الأقباط علي مستوى أنحاء العالم.

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