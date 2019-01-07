الإفتاء: تحرم مدة الحداد الشرعية فى هذه الحالة

07 يناير 2019 - 10:17 ص

أفادت دار الإفتاء المصرية بأن مدة الحداد الشرعية لكل من زوجة الميت وأمه وابنته وبقية أقاربه وأفراد أسرته وعائلته تختلف بحسب القرابة مشيرة إلى أن مدة الحداد يحرم أن تزيد على ثلاثة أيام بلياليها بالنسبة لجميع الأقارب إلا واحدة.

وأوضحت الإفتاء عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابتها عن سؤال: "ما مدة الحداد لأفراد أسرة الميت؟" أن الحداد الشرعي، هو ترك لبس ما فيه زينة من الثياب وترك الكحل والطيب والحلي وما أشبه ذلك، مشيرة إلى أن الحداد يكون لمدة ثلاثة أيام بلياليها من الوفاة على من مات من الأقارب.

وأضافت أنه يحرم الزيادة على ذلك ما لم يكن الميت زوجًا؛ فإن امرأته تحدُّ عليه أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبًا؛ مستشهدًا بقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفق عليه.