طباعة بطاقات انتخابات النواب التكميلية بـ 3 دوائر

07 يناير 2019 - 02:24 م

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، لطباعة بطاقات اقتراع جولة الإعادة للانتخابات التكميلية في دوائر زفتى بالغربية وطامية بالفيوم والعريش بشمال سيناء.

وستجرى جولة الإعادة في الدوائر الثلاثة خارج مصر يومي 11 و12 يناير، حيث من المقرر أن تكون بطاقات الاقتراع داخل مقار اللجان في سفارات وقنصليات مصر صباح الخميس المقبل بتوقيت القاهرة، لمراعاة فروق التوقيت في دول مثل نيوزيلندا واستراليا إضافة للجان شرق آسيا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فى وقت سابق إجراء جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدوائر زفتى بالغربية، وطامية بالفيوم، والعريش بشمال سيناء، لعدم حصول المرشحين على الأغلبية المطلقة.

وتجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 11 و12 يناير الجاري لأبناء الدوائر التي تجرى بها الانتخابات التكميلية، بينما تجرى جولة الإعادة في الداخل أيام 16 و17 يناير للدوائر سالفة الذكر.

وتجرى الإعادة بدائرة زفتى بالغربية بين كل من أحمد فودة نصير الحاصل على 19374 صوتا، والمرشح أحمد يحيى عبد السلام وشهرته أحمد يحيي الجحش والحاصل على 17068 صوتا.

كما قررت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء جولة الإعادة بدائرة طامية محافظة الفيوم بين كل من محمد عبد التواب والحاصل على 23868 صوتا، والمرشح محمود صبحي محمد 17870 صوتا.

أما دائرة العريش محافظة شمال سيناء، فتجرى جولة الإعادة بين جوده أحمد جوده والحاصل على 5919 صوتا، والمرشح محمد السيد على الحاصل على 5070 صوتا.