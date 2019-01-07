أكثر 5 مدن برودة في مصر.. بينها تحت الصفر

07 يناير 2019 - 04:07 م

تشهد مصر حالة من الطقس السيئ وغير المستقر على عدة محافظات، تمثلت في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل والوجه البحري والقاهرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

وعن أكثر المدن والمحافظات تأثرًا بانخفاض الحرارة، مدينة سانت كاترين، حيث سجلت درجة الحرارة الصغرى -1 درجة مئوية، كما تتوقع الأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج.

وساد طقس شديد البرودة على جنوب الصعيد حيث سجلت درجة الحرارة الصغرى على أسيوط 3 درجات مئوية، وعلى المنيا 5 درجات مئوية.

كما انخفضت درجة الحرارة الصغرى على السواحل الشمالية في مطروح والسلوم وبلطيم لتسجل 7 درجات مئوية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع انحسار فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح على السواحل، وتبدأ الأحوال الجوية في التحسن مع نهاية الأسبوع وانخفاض سرعة الرياح.