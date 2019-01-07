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تصادم قطار ركاب بسيارة ملاكي في المنوفية

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تصادم

السكة الحديد

تصادم قطار ركاب بسيارة ملاكي، في أثناء اقتحمها مزلقان سنتريس بين الحلواصى وأشمون بخط القاهرة ـ منوف، حيث تسبب التصادم فى كسر الضلفة الشرقية للمزلقان واحتكاكها بآخر عربة بالقطار.

وقالت هيئة السكة الحديد في بيان صحفي، إن الحادث تسبب في إصابة 3 من ركاب السيارة الملاكى وحركة القطارات لم تتأثر ولم تشهد تأخيرات، كما أن المزلقان المقتحم من قبل السيارة مطور وبه أنظمة تحكم وعليه حراسة من الهيئة وخفير نظامي، مناشدة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

وناشدت الهيئة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور، في أثناء عبور المزلقانات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.


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