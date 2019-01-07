بروتوكول تعاون بين بنك مصر وشركة باي ناس

07 يناير 2019 - 06:55 م

شهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، 2019 م توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر و شركة باي ناس، احدى شركات مبادرة فكرتك شركتك، التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لتوفير منصة إلكترونية لتقديم خدمات لتنظيم الموارد البشرية ودفع الرواتب عن طريق بطاقة مصممة خصيصاً لباي ناس وذلك في ظل دور الوزارة الفعال في دعم رواد الأعمال و تمكين الشركات الناشئة من خلال منصة "فكرتك شركتك" لريادة الأعمال.



وقام بتوقيع البروتوكول كل من محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة "بنك مصر"، ومحمد منير، المدير العام لشركة "باي ناس".

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على دعم المنظومة المتكاملة لرواد الأعمال، والتى تعد من ضمن أولويات القيادة السياسية فى هذه المرحلة، مشيرة إلي أن هذا البروتوكول يدعم المستثمر الصغير وهو بداية لدعم وتمكين الشباب خلال المرحلة المقبلة ليس فقط من خلال التمويل ولكن أيضا من خلال الدعم الفني، موضحة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حريصة من خلال فكرتك شركتك وفلك لدعم الشركات الناشئة.



وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تركز على 3 محاور رئيسية هي إطار داعم ومحفز لريادة الأعمال، وتحويل أحلام الشباب إلى واقع، والفكرة إلى مشروع على أرض الواقع، لذلك جاءت مبادرة فكرتك شركتك لدعم الشركات الناشئة، حيث أن المبادرة مبنية على الشراكة مع رواد الأعمال ودعمهم بنسبة 100 % وبتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه، وكان من ابرز مشروعات المبادرة فى المرحلة الأولى هى شركة "باى ناس".



وأشارت الوزيرة، إلى بروتوكول التعاون يشجع الشمول المالى، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال قيام شركة باي ناس بتوفير نظام إلكتروني مطور لإدارة الموارد البشرية لتلك الشركات يوفر عدة خدمات، على سبيل المثال وليس الحصر (الحضور والانصراف – تسجيل الاجازات – احتساب المرتبات والحوافز.... الخ)، على أن يقوم بنك مصر بتوفير خدمة دفع الرواتب وصرف المستحقات المالية الكترونياً عن طريق بطاقة مصممة خصيصاً بما يشكل تحولاً من التعاملات النقدية إلى التعاملات اللانقدية وبما يتماشى مع سياسة الدولة لتشجيع الشمول المالي.



وذكر محمد الاتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن هذا البروتوكول انطلاقاً من الالتزام المشترك تجاه دعم التنمية والشمول المالي في مصر، و دور بنك مصر كأحد المؤسسات المالية الرائدة في مصر في التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية المقدمة لعملائه وكذلك تماشيا مع دوره الهام في تنمية الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي وزيادة الناتج القومي، وبما يدعم تطبيق الشمول المالي والتحول للتعاملات المصرفية اللانقدية.



وأشار إلى أن البنك يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لانها تساهم في توفير فرص العمل وزيادة المنتجات المحلية.



وأوضح محمد منير، المدير العام لشركة "باى ناس"، تعتبر شركة باي ناس هي أحد الشركات الواعدة في تقديم الخدمات التكنولوجية المتطورة للشركات والهيئات والمؤسسات والمنشئات بما تملكه من منصة الكترونية لتقديم خدمات لتنظيم الموارد البشرية ودفع الروتب وتقديم خدمات التأمين، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول هو استكمال للبروتوكول الموقع مع شركة فيزا العالمية، بهدف توفير الدعم التكنولوجي في مجال المدفوعات الرقمية عبر بنك مصر ويسمح بتوفير حلول الدفع والقبول للمدفوعات الرقمية من خلال منتجات "فيزا" بنك مصر.



وأشار إلى أن هذه الشراكة أحد الأمثلة الواضحة لسياسات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبنك مصر و"فيزا" في دعم ريادة الاعمال وتمكين الشركات الناشئة ودمجها في الاقتصاد الرسمي عبر آليات وخدمات وحلول تضمن نموها واستفادتها من خدمات تكنولوجية متطورة تتضمن خدمات المدفوعات الرقمية التي تدفع باتجاه نشر الشمول المالي.





