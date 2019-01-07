«الأرصاد» تحذر: طقس شديد البرودة وسقوط أمطار غدًا

07 يناير 2019 - 07:04 م

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي حالة الطقس، غدًا الثلاثاء، مؤكدة أنه يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط رياح شمالية غربية على شمال البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

وجاءت درجات الحرارة حسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية كالتالي: