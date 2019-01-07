  • الإثنين 07 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:47 م
بحث متقدم
المتحدث باسم الرئاسة

الرئاسة: 3 معايير لإنشاء المشروعات الجديدة

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد البرودة وسقوط أمطار غدًا

ترامب ومراسلة CNN

أزمة جديدة بين ترامب وCNN

محمد صلاح

صلاح يحصد جائزة جديدة بالبريميرليج

قوات سعودية

السعودية تدفع بتعزيزات عسكرية إلى حدودها مع اليمن

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد

9 قرارات عاجلة لأمير قطر

الوقود

بعد تسعير بنزين 95.. «البترول» تكشف مصير 92 و80

محمد صلاح

غدًا.. "كاف" يعلن جائزة أفضل لاعب أفريقي

الشهيد مصطفى عبيد

وفاة الرائد هيثم عهدي حزنًا على صديقه الشهيد "عبيد"

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام» يحقق في شكاوى ضد صحف وقنوات فضائية

من توتنهام

100 مليون إسترليني من ريال مدريد لضم إريكسن

الرياضة

ريال مدريد
ارشيفية

متابعات _مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسقط أمام سوسيداد

#

فحص 25 مليون مواطن حتى شهر يناير بمبادرة فيروس سى الرئاسية

#

«مودريتش» يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

#

بالصور.. ريال مدريد يصل إلى الإمارات

توتنهام

التعاقد

رسال مدريد

كريستيان اريكسن

رصد مسئولو فريق ريال مدريد مبلغاً خرافياً للتعاقد مع كريستيان إريكسن نجم خط وسط توتنهام الإنجليزى نهاية الموسم الجارى.

وفقاً لما نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن إدارة ريال مدريد رصدت 100 مليون إسترلينى للتعاقد مع كريستيان إريكسن نجم خط وسط فريق توتنهام الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد قرر ضم عدد من اللاعبين البارزين لتدعيم هجوم الملكى بعد الأداء المتدنى هذا الموسم وسلسلة النتائج السلبية التى حققها الفريق مؤخراً.

ووضعت إدارة ريال مدريد الثنائى إيدين هازارد نجم خط وسط تشيلسى وكريستيان إريكسن لاعب توتنهام على رأس قائمة المطلوبين لتدعيم هجوم المرينجى نهاية الموسم الجارى.

ويرتبط كريستيان إريكسن مع فريق توتنهام الإنجليزى بعقد يمتد حتى يونيو 2020.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الفتنة" بين الشيخين.. مدخل لفهم الإسلاميين الجدد!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

إنهم لا يهرولون عبثاً

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع جديد في أسعار الذهب
» استقالة مدير البنك الدولي «جيم يونج كيم» من منصبه
» الشحات عن تفضيله الأهلي: الأموال ليست كل شيء
» تعيين الشاب منقذ طفلة الإسماعيلية من الخطف بهيئة قناة السويس
» تدخل لفض مشاجرة بين أبنائه فسقط قتيلا
» السودان.. الحزب الحاكم يقرّ ويطلب "فرصة" للشباب
» «المركزي»: تراجع احتياطي النقد الأجنبي 2 مليار دولار
» «حماس» تتسلم إدارة معبر رفح البري مع مصر
» رسميا.. ياسر إبراهيم "أهلاوي" 4 سنوات ونصف
» فلسطين تدين زيارة «بولتون» حائط البراق
» إيقاف جنش والهانى سليمان مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء