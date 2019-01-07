100 مليون إسترليني من ريال مدريد لضم إريكسن

متابعات _مصطفى صابر
رصد مسئولو فريق ريال مدريد مبلغاً خرافياً للتعاقد مع كريستيان إريكسن نجم خط وسط توتنهام الإنجليزى نهاية الموسم الجارى.
وفقاً لما نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن إدارة ريال مدريد رصدت 100 مليون إسترلينى للتعاقد مع كريستيان إريكسن نجم خط وسط فريق توتنهام الصيف المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد قرر ضم عدد من اللاعبين البارزين لتدعيم هجوم الملكى بعد الأداء المتدنى هذا الموسم وسلسلة النتائج السلبية التى حققها الفريق مؤخراً.
ووضعت إدارة ريال مدريد الثنائى إيدين هازارد نجم خط وسط تشيلسى وكريستيان إريكسن لاعب توتنهام على رأس قائمة المطلوبين لتدعيم هجوم المرينجى نهاية الموسم الجارى.
ويرتبط كريستيان إريكسن مع فريق توتنهام الإنجليزى بعقد يمتد حتى يونيو 2020.
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