» الشحات عن تفضيله الأهلي: الأموال ليست كل شيء

07 يناير 2019 - 07:11 م

كشف حسين الشحات، المنضم حديثا للنادي الأهلي قادما من العين الإماراتي، عن سبب انتقاله للقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

وقال الشحات، في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "الأهلي يعد واحدا من أكبر الأندية في العالم، وارتداء قميصه جاء عن قناعة شديدة ورغبة ملحة من الصغر، فأنا أعشق الأهلي وأسرتي مرتبطة بشكل كامل بذلك الكيان الكبير ".

وأضاف: "أي لاعب يتمنى أن يتفاوض معه الأهلي وأن يسجل اسمه في التاريخ لمجرد اقتران اسمه بالنادي، ومن ثم تمسكت على الفور بالصفقة لتحقيق حلم ارتداء القميص الأحمر ".

وتابع: "تلقيت عروضا مغرية ولكن الأهلي أمر مختلف وأرى أن الأموال ليست كل شيء، ولكن انتماءك لناديك وتعلقك به وبجماهيره أمور تدفعك للتضحية بكل شيء من أجل تحقيق حلمك، وهو ما دفعني لتفضيل الأهلي على جميع العروض مع كامل الاحترام والتقدير بالطبع لنادي العين الإماراتي الذي أوجه له ولمسؤوليه الشكر والتقدير على الفترة التي قضيتها بداخله ".

وبشأن مركزه المفضل، أوضح الشحات: "في الوقت الحالي أجيد اللعب في مركزين هما وسط الملعب الأيمن والأيسر، كما أنني شاركت في مركز المهاجم الصريح مع العين الإماراتي في مباراة الترجي التونسي بكأس العالم للأندية ".

وأكد: "المنافسة مع لاعبي الأهلي تبقى شريفة ومحترمة وفي صالح الفريق بشكل عام، فجميع اللاعبين كبار وقادرون على تكملة بعضهم البعض من أجل تحقيق هدف واحد هو الفوز بالبطولات وإسعاد جماهير الأهلي ".

وأتم عن اتصال محمود الخطيب رئيس الأهلي به: "اتصال الخطيب شرف كبير بالنسبة لي ولأي لاعب كرة قدم، فمجرد أن تتلقى اتصالا هاتفيا من نجم كبير في قيمته وقدره، فإنه أمر بالتأكيد مهم للغاية خاصة أن الجميع يتمنى رؤيته أو الجلوس معه ".

وأعلن العين الإماراتي انتقال الشحات للأهلي لمدة 4 سنوات ونصف بعد الاتفاق بين الناديين على إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.