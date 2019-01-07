  • الإثنين 07 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:48 م
بحث متقدم
المتحدث باسم الرئاسة

الرئاسة: 3 معايير لإنشاء المشروعات الجديدة

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد البرودة وسقوط أمطار غدًا

ترامب ومراسلة CNN

أزمة جديدة بين ترامب وCNN

محمد صلاح

صلاح يحصد جائزة جديدة بالبريميرليج

قوات سعودية

السعودية تدفع بتعزيزات عسكرية إلى حدودها مع اليمن

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد

9 قرارات عاجلة لأمير قطر

الوقود

بعد تسعير بنزين 95.. «البترول» تكشف مصير 92 و80

محمد صلاح

غدًا.. "كاف" يعلن جائزة أفضل لاعب أفريقي

الشهيد مصطفى عبيد

وفاة الرائد هيثم عهدي حزنًا على صديقه الشهيد "عبيد"

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام» يحقق في شكاوى ضد صحف وقنوات فضائية

الشحات عن تفضيله الأهلي: الأموال ليست كل شيء

الرياضة

حسين الشحات
حسين الشحات

متابعات

أخبار متعلقة
#

«الشحات» يتحدث عن انتقاله للأهلي.. وتجربة «العين»

#

رسميًا.. العين الإماراتى يعلن انتقال «الشحات» إلى الأهلى

#

الخطيب: حسين الشحات في الأهلي مقابل 6.5 مليون دولار

#

"الشحات" في الأهلي خلال ساعات مقابل 100 مليون جنيه

العين الإماراتي

الاهلى

حسين الشحات

كشف حسين الشحات، المنضم حديثا للنادي الأهلي قادما من العين الإماراتي، عن سبب انتقاله  للقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

وقال الشحات، في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "الأهلي يعد واحدا من أكبر الأندية في العالم، وارتداء قميصه جاء عن قناعة شديدة ورغبة ملحة من الصغر، فأنا أعشق الأهلي وأسرتي مرتبطة بشكل كامل بذلك الكيان الكبير ".

 وأضاف: "أي لاعب يتمنى أن يتفاوض معه الأهلي وأن يسجل اسمه في التاريخ لمجرد اقتران اسمه بالنادي، ومن ثم تمسكت على الفور بالصفقة لتحقيق حلم ارتداء القميص الأحمر ".

وتابع: "تلقيت عروضا مغرية ولكن الأهلي أمر مختلف وأرى أن الأموال ليست كل شيء، ولكن انتماءك لناديك وتعلقك به وبجماهيره أمور تدفعك للتضحية بكل شيء من أجل تحقيق حلمك، وهو ما دفعني لتفضيل الأهلي على جميع العروض مع كامل الاحترام والتقدير بالطبع لنادي العين الإماراتي الذي أوجه له ولمسؤوليه الشكر والتقدير على الفترة التي قضيتها بداخله ".

وبشأن مركزه المفضل، أوضح الشحات: "في الوقت الحالي أجيد اللعب في مركزين هما وسط الملعب الأيمن والأيسر، كما أنني شاركت في مركز المهاجم الصريح مع العين الإماراتي في مباراة الترجي التونسي بكأس العالم للأندية ".

وأكد: "المنافسة مع لاعبي الأهلي تبقى شريفة ومحترمة وفي صالح الفريق بشكل عام، فجميع اللاعبين كبار وقادرون على تكملة بعضهم البعض من أجل تحقيق هدف واحد هو الفوز بالبطولات وإسعاد جماهير الأهلي ". 

وأتم عن اتصال محمود الخطيب رئيس الأهلي به: "اتصال الخطيب شرف كبير بالنسبة لي ولأي لاعب كرة قدم، فمجرد أن تتلقى اتصالا هاتفيا من نجم كبير في قيمته وقدره، فإنه أمر بالتأكيد مهم للغاية خاصة أن الجميع يتمنى رؤيته أو الجلوس معه ".

وأعلن العين الإماراتي انتقال الشحات للأهلي لمدة 4 سنوات ونصف بعد الاتفاق بين الناديين على إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الفتنة" بين الشيخين.. مدخل لفهم الإسلاميين الجدد!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

إنهم لا يهرولون عبثاً

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع جديد في أسعار الذهب
» استقالة مدير البنك الدولي «جيم يونج كيم» من منصبه
» الشحات عن تفضيله الأهلي: الأموال ليست كل شيء
» تعيين الشاب منقذ طفلة الإسماعيلية من الخطف بهيئة قناة السويس
» تدخل لفض مشاجرة بين أبنائه فسقط قتيلا
» السودان.. الحزب الحاكم يقرّ ويطلب "فرصة" للشباب
» «المركزي»: تراجع احتياطي النقد الأجنبي 2 مليار دولار
» «حماس» تتسلم إدارة معبر رفح البري مع مصر
» رسميا.. ياسر إبراهيم "أهلاوي" 4 سنوات ونصف
» فلسطين تدين زيارة «بولتون» حائط البراق
» إيقاف جنش والهانى سليمان مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء