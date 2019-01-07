  • الإثنين 07 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:26 م
بحث متقدم
معرض الكتاب

في «اليوبيل الذهبي».. موسم مختلف لمعرض الكتاب

عمر البشير

البشير يواجه الاحتجاجات بـ"المسيرات المضادة"

البرلمان العراقي

الحكومة العراقية تتورط في زيارة سرية لإسرائيل

ننشر أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق

تعرف على سر زيادة أسعار الحديد والأسمنت

المتحدث باسم الرئاسة

الرئاسة: 3 معايير لإنشاء المشروعات الجديدة

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد البرودة وسقوط أمطار غدًا

ترامب ومراسلة CNN

أزمة جديدة بين ترامب وCNN

الوقود

بعد تسعير بنزين 95.. «البترول» تكشف مصير 92 و80

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد

9 قرارات عاجلة لأمير قطر

الشهيد مصطفى عبيد

وفاة الرائد هيثم عهدي حزنًا على صديقه الشهيد "عبيد"

"ترامب" يكشف خطة الانسحاب من سوريا

عرب وعالم

ترامب
ترامب

وكالات

أخبار متعلقة
#

بولتون يحذر نظام الأسد من هذا الأمر الخطير

#

ترامب يدافع عن انسحابه من سوريا بتصريح صادم

#

"ماكرون" يعاتب أمريكا: لستم محل ثقة

#

صدمة بالكونجرس بسبب استقالة وزير الدفاع

وزير الداخلية

الوحدة الوطنية

البابا تواضرس

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، عن خطة انسحاب قواته من سوريا، مشيرًا إلى أن الانسحاب سيتم بـ"حذر ووتيرة مناسبة".

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، انتقد فيها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على نقلها أخبارًا وصفها بأنها "غير دقيقة" بشأن سوريا.

وقال ترامب، في التغريدة، : "نيويورك تايمز الفاشلة كتبت عمدًا خبرًا غير دقيق أبدًا عن نواياي بشأن سوريا".

وأضاف نافيًا حدوث تغيير في موقفه: "ليس هناك أي اختلاف عن تصريحاتي الأساسية، سنغادر بوتيرة مناسبة وبشكل حذر، لكن سنواصل في نفس الوقت محاربة داعش، وسنقوم بكل ما هو لازم".

وفي نهاية الشهر الماضي، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسؤولين إن ترامب "وافق" على إعطاء جيشه فترة 4 أشهر لسحب قوات بلاده من سوريا، متراجعًا عن أمره قبل أسبوعين "بسحب" القوات البالغ عددها ألفي عسكري "خلال 30 يومًا".

وقالت أيضًا إن ترامب "قد يغير" رأيه في أي لحظة و"يسرّع" وتيرة سحب قوات بلاده من سوريا. -


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الفتنة" بين الشيخين.. مدخل لفهم الإسلاميين الجدد!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

إنهم لا يهرولون عبثاً

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع وإصابة 14 شخصا أعلى كوبري ناهيا
» خالد الجندي: لولا المسجد لضاعت كنيسة مدينة نصر
» "ترامب" يكشف خطة الانسحاب من سوريا
» ارتفاع جديد في أسعار الذهب
» استقالة مدير البنك الدولي «جيم يونج كيم» من منصبه
» الشحات عن تفضيله الأهلي: الأموال ليست كل شيء
» تعيين الشاب منقذ طفلة الإسماعيلية من الخطف بهيئة قناة السويس
» تدخل لفض مشاجرة بين أبنائه فسقط قتيلا
» السودان.. الحزب الحاكم يقرّ ويطلب "فرصة" للشباب
» «المركزي»: تراجع احتياطي النقد الأجنبي 2 مليار دولار
» «حماس» تتسلم إدارة معبر رفح البري مع مصر

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء