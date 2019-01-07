» خالد الجندي: لولا المسجد لضاعت كنيسة مدينة نصر

07 يناير 2019 - 08:22 م

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن الإيجابية هي من أفشلت خطة الإرهابيين لتفجير كنيسة مدينة نصر، مضيفا: "لولا أن حد شاف حاجة خطأ فبلغ كان ممكن تحصل كارثة".

وأضاف خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc ": "كان هدفهم أن تحصل فتنة.. عشان كده اختار المسجد لتوجيه الصواريخ ضد الكنيسة، لكن ما حدث أنه لولا المسجد لضاعت الكنيسة، ووجود الاثنين في حاجة إيجابية يتصدى لكل محاولات الفتنة"، مؤكدًا أن الإرهابيين كانوا يهدفون لوقوع فتنة فجر الاحتفال بعيد الميلاد".

وهنأ الشيخ خالد الجندي المصريين بعيد ميلاد السيد المسيح، قائلا: "كل سنة وأحبائنا المسيحيين بخير"، مضيفًا: "كل سنة ورئيسنا المثل الأعلى في تجميع صفوف الوطن بخير، كل سنة وكل إنسان متسامح شريف بشوش شقيان عنده ذرة من حب، بنقوله كل سنة وأنت طيب".

وأكمل: "امبارح كان يوم فرح رغم أنه كان يوم صعب على المحبطين، بس خلاص إحنا لا نلتفت إليهم، الرئيس نفذ وعده وشرفنا أمام العالم كله، بافتتاح الكاتدرائية والمسجد بالعاصمة الجديدة، وهذا يعتبر تطبيق عملي لقوة النسيج الوطني في بلادنا".