مريض نفسي يتخلص من حياته بهذه الطريقة

07 يناير 2019 - 08:43 م

أقدم طالب يعاني من مرض نفسي علي لاتخلص من حياته, حيث قام بتناول جرعة دواء زائدة انهت حياته ، وأمرت النيابة العامة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة .

تلقى قسم شرطة حلوان قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة طالب متوفى داخل منزله ، على الفور انتقل رجال البحث الجنائى وتبين ان عمره 21 عاما ويعانى من مرض نفسى واقدم على الانتحار اكثر من مرة الا انه نجح هذه المرة فى التخلص من حياته ليلقى مصرعه فور وصوله المستشفى وتولت النيابة التحقيق