عيار طائش ينهي حياة فلاح بأسيوط

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مصطفى صابر
لقي فلاح مصرعه بالخطأ أثناء فضه مشاجرة نشبت بين أبنائه بقرية العونة مركز ساحل سليم في أسيوط .
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