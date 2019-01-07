بث مباشر.. مباراة ليفربول وولفرهامبتون
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يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.
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